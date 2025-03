Due ostacoli ma l’Inter non molla Nico Paz. “Oaktree e i dirigenti…”

"In casa Inter hanno tutti lo stesso pallino e si chiama Nico Paz. Dai vertici di Oaktree ai dirigenti, fino a Simone Inzaghi in panchina. Il ventenne argentino che in questa stagione con la maglia del Como ha rapito il calcio italiano, e non solo, è in cima alle priorità nerazzurre per la prossima estate ed è stato identificato come prima scelta". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al tentativo dell'Inter per Nico Paz.