Sky – Inter, esclusa pista Nico Gonzalez. Se salta Lookman teniamo questi 4 nomi

"L'Atalanta si aspettava che Lookman non si presentasse oggi, aspettare oggi Lookman è stato come aspettare Godot. Il passaggio successivo sarà una multa sicuramente, se uno non si presenta, seppur infortunato, verrà multato. Siamo in attesa di capire le mosse del calciatore, se manterrà questa posizione di strappo totale su input dei giocatori in attesa di capire le eventuali mosse dell'Inter o di altre pretendenti. L'Atalanta si aspettava lo strappo, è molto delusa dal giocatore dal quale si aspettava maggiore gratitudine, Lookman ha cambiato status anche grazie a Gasperini e all'Atalanta. L'Atalanta non ha bisogno di vendere e monetizzare, può aspettare, non c'è fretta da parte del club. I dirigenti bergamaschi stanno per partire per l'Inghilterra per cercare il sostituto di Retegui, Muniz e Mateta sono due papabili. Adesso l'obiettivo dell'Atalanta è sostituire Retegui, indirettamente complica i piani di Lookman ma la società è in posizione di attesa e aspetta la mossa dell'entourage del calciatore, entourage che non ha ben consigliato Lookman"