Zazzaroni: “Lookman assistito male, non si fa così. E ora l’Inter può solo…”

Dopo il comunicato nel quale annunciava pubblicamente la volontà di lasciare l'Atalanta, oggi Ademola Lookman non si è presentato a Zingonia.

Il calciatore è fermo nella volontà di vestire la maglia dell'Inter ma, al momento, la trattativa tra i club è in stand-by visto che l'Inter attende di sapere la richiesta del club orobico.

Ivan Zazzaroni, che da tempo aggiorna costantemente la trattativa, ha condiviso su Instagram una sua considerazione: "Ademola, come avrete saputo, non si è presentato a Zingonia. Una cosa è certa: è male assistito. Le proprie ragioni non si difendono così.