Il difensore classe 2006 del Parma è il primo obiettivo del club nerazzurro per rinforzare la difesa anche in ottica futura

Marco Astori Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 10:32)

L'Inter continua a lavorare sotto traccia per Giovanni Leoni: il difensore classe 2006 del Parma è il primo obiettivo del club nerazzurro per rinforzare la difesa anche in ottica futura. Ecco il punto dal Corriere dello Sport: "A febbraio del prossimo anno Acerbi e De Vrij compiranno rispettivamente 38 e 34 anni e di conseguenza l’Inter si è già mossa guardando al futuro. Leoni vuole rimanere in Italia, il suo sogno è quello di diventare un pilastro della Nazionale e il Mondiale 2026 può essere già una prima importantissima vetrina.

Dalla Premier League, dove i competitor in termini di disponibilità economiche sono temibilissimi, l’interessamento più concreto è quello del Liverpool e in Viale della Liberazione temono sia una possibile asta internazionale sia l’aumento del prezzo del cartellino alla luce di un’altra buona stagione del difensore che gli garantirebbe la vetrina del Mondiale dell’estate prossima. Già nelle passate settimane il Parma ha rifiutato per il suo asso un’offerta inglese da 35 milioni (si era parlato di Newcastle e Tottenham) e di conseguenza le avance dell’Inter dovranno toccare quella cifra se non qualcosa in più. A rendere ancor più deciso l’interesse nerazzurro per Leoni c’è anche il fatto che Marotta e Ausilio non hanno mai valutato per davvero un piano B.

L’obiettivo è sempre stato lui e il nome di De Winter del Genoa invece va associato come (eventuale) paracadute per un nuovo braccetto difensivo, in caso di addio di Pavard o Bisseck di fronte a offerte irrinunciabili. L’altro fronte caldo in casa interista riguarda quello degli esuberi, che in maniera diretta porterebbero risorse fresche per dare l’assalto proprio a Leoni. Al momento la situazione più in alto mare è quella di Asllani, valutato dall’Inter 18 milioni e desideroso di rimanere in Italia.

Dopo il no al Betis Siviglia, il giocatore ha rifiutato anche il Sassuolo, ma non è da escludere che i nerazzurri possano limare le loro pretese per trovare una nuova sistemazione. Se Palacios al Basilea sembra una questione di dettagli, salvo imprevisti last minute, per Taremi si profila un derby inglese visto che sull’iraniano il Fulham vuole rilanciare rispetto all’interesse del Leeds. In ogni caso l’attaccante vedrebbe soddisfatta la sua richiesta di rimanere in Europa. Su Sebastiano Esposito, infine, si registra il controsorpasso del Cagliari con la volontà del giocatore che risulta decisiva per andare in Sardegna anziché a Parma".