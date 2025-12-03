L'Inter insegue dalla scorsa estate un certo tipo di centrocampista, muscolare per consentire a Chivu di fare al meglio il suo calcio aggressivo. Tra gli obiettivi dei nerazzurri, anche per gennaio, c'è Frendrup del Genoa, anche se come in estate il vero obiettivo è un altro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, un nome che cambierebbe alla radice la squadra di Chivu. Pronto nuovo tentativo se…
calciomercato
Inter, un nome che cambierebbe alla radice la squadra di Chivu. Pronto nuovo tentativo se…
Tra gli obiettivi dei nerazzurri, anche per gennaio, c'è Frendrup del Genoa, anche se come in estate il vero obiettivo è un altro
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "il sogno è un altro: Manu Koné, l’uomo che cambierebbe alla radice la squadra di Chivu. Nel caso in cui in futuro la Roma dovesse trovarsi costretta a sacrificare proprio il francese, i nerazzurri tornerebbero a fare un tentativo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA