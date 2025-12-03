L'Inter, come detto dal ds Ausilio, non farà grandi cose a gennaio. Non ci saranno entrate, a meno che non dovesse uscire qualcuno

L'Inter, come detto dal ds Ausilio, non farà grandi cose a gennaio. Non ci saranno entrate, a meno che non dovesse uscire qualcuno. E c'è un nome segnato più volte sui taccuino nerazzurro.

"Al gran galà Aic, lunedì sera, il ds interista Pietro Ausilio ha chiuso la porta a doppia mandata a possibili nuovi ingressi a gennaio. Attenzione all’aggiunta, però: se dovesse partire qualcuno, lo scenario cambierebbe d’improvviso . Il caso monitorato con più attenzione è quello di Davide Frattesi , titolare stasera, ma mugugnante per la scarsa considerazione generale. Tutti considerano questa stagione come la sua ultima in nerazzurro ma, se le cose dovessero precipitare, potrebbe chiedere di partire già a gennaio", spiega La Gazzetta dello Sport.

"In quel caso, si aggiungerebbe in rosa un centrocampista con caratteristiche differenti, di strappo e fisico, capace di occupare la posizione di Calha o di unirsi al turco in mediana. Marten Frendrup, 24enne danese del Genoa, è stato sempre tenuto d’occhio dalla dirigenza ed è un nome pronto a tornare di attualità. Il tutto, ben sapendo, che il sogno è un altro: Manu Koné, l’uomo che cambierebbe alla radice la squadra di Chivu. Nel caso in cui in futuro la Roma dovesse trovarsi costretta a sacrificare proprio il francese, i nerazzurri tornerebbero a fare un tentativo", aggiunge il quotidiano.