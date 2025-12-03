L'Inter, come detto dal ds Ausilio, non farà grandi cose a gennaio. Non ci saranno entrate, a meno che non dovesse uscire qualcuno. E c'è un nome segnato più volte sui taccuino nerazzurro.
Inter, nessun arrivo a gennaio? Ecco come potrebbe cambiare lo scenario: un nome in pole
"Al gran galà Aic, lunedì sera, il ds interista Pietro Ausilio ha chiuso la porta a doppia mandata a possibili nuovi ingressi a gennaio. Attenzione all’aggiunta, però: se dovesse partire qualcuno, lo scenario cambierebbe d’improvviso. Il caso monitorato con più attenzione è quello di Davide Frattesi, titolare stasera, ma mugugnante per la scarsa considerazione generale. Tutti considerano questa stagione come la sua ultima in nerazzurro ma, se le cose dovessero precipitare, potrebbe chiedere di partire già a gennaio", spiega La Gazzetta dello Sport.
"In quel caso, si aggiungerebbe in rosa un centrocampista con caratteristiche differenti, di strappo e fisico, capace di occupare la posizione di Calha o di unirsi al turco in mediana. Marten Frendrup, 24enne danese del Genoa, è stato sempre tenuto d’occhio dalla dirigenza ed è un nome pronto a tornare di attualità. Il tutto, ben sapendo, che il sogno è un altro: Manu Koné, l’uomo che cambierebbe alla radice la squadra di Chivu. Nel caso in cui in futuro la Roma dovesse trovarsi costretta a sacrificare proprio il francese, i nerazzurri tornerebbero a fare un tentativo", aggiunge il quotidiano.
