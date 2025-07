Come vi abbiamo riferito, il Crystal Palace ha mostrato un concreto interesse per Yann Bisseck, arrivando a offrire 32 milioni di euro all'Inter

Come vi abbiamo riferito, il Crystal Palace ha mostrato un concreto interesse per Yann Bisseck, arrivando a offrire 32 milioni di euro all'Inter.

I nerazzurri, in attesa di un rilancio che si avvicini alla richiesta di 40 milioni di euro, si stanno già muovendo per l'eventuale sostituto, che corrisponde al nome di De Winter:

"Già stato individuato il sostituto sia per Bisseck sia per Pavard: De Winter, considerato perfetto per agire come braccetto. Con il Genoa i rapporti sono ottimi e la valutazione del belga è attorno ai venticinque milioni. Anche nel suo caso, però, occhio alla Premier".