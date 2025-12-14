FC Inter 1908
Inter, Norton-Cuffy osservato speciale: nome caldo addirittura per gennaio

Il nome dell'esterno del Genoa è sul taccuino dei dirigenti nerazzurri da tempo secondo il quotidiano
Daniele Vitiello
L'asse tra Genoa e Inter si è consolidato nelle ultime stagioni. Da questo presupposto parte il Corriere dello Sport di stamattina nell'ipotizzare un nuovo affare di mercato tra i due club. Si legge sul quotidiano: "Chissà che nella prossima, allora, non tocchi a Norton-Cuffy, profilo da tempo sotto osservazione in casa nerazzurra. Peraltro, con un collegamento diretto con l’attualità. La fascia destra di Chivu, infatti, attraversa un momento per così dire delicato".

Proprio gli sviluppi sul fronte Dumfries potrebbero spingere i nerazzurri a cercare un rinforzo sulla destra nella finestra invernale. A tal proposito, si interroga il quotidiano: "Norton-Cuffy sarebbe un candidato? In realtà, quello dell’inglese è un nome più plausibile per la prossima stagione. Quindi, più facile che si cerchi una soluzione "tampone". Sul mercato, però, vale tutto. E l’esterno del Genoa ha davvero tutte le caratteristiche che interessano in club nerazzurro: ha una gran fisico come Dumfries, è giovane, essendo un classe 2024, e, almeno per il momento, una valutazione non esorbitante. Insomma, ce n’è abbastanza per considerarlo un nome caldo".

