Inter, Norton-Cuffy osservato speciale: nome caldo addirittura per gennaio

Proprio gli sviluppi sul fronte Dumfries potrebbero spingere i nerazzurri a cercare un rinforzo sulla destra nella finestra invernale. A tal proposito, si interroga il quotidiano: "Norton-Cuffy sarebbe un candidato? In realtà, quello dell’inglese è un nome più plausibile per la prossima stagione. Quindi, più facile che si cerchi una soluzione "tampone". Sul mercato, però, vale tutto. E l’esterno del Genoa ha davvero tutte le caratteristiche che interessano in club nerazzurro: ha una gran fisico come Dumfries, è giovane, essendo un classe 2024, e, almeno per il momento, una valutazione non esorbitante. Insomma, ce n’è abbastanza per considerarlo un nome caldo".