L'asse tra Genoa e Inter si è consolidato nelle ultime stagioni. Da questo presupposto parte il Corriere dello Sport di stamattina nell'ipotizzare un nuovo affare di mercato tra i due club. Si legge sul quotidiano: "Chissà che nella prossima, allora, non tocchi a Norton-Cuffy, profilo da tempo sotto osservazione in casa nerazzurra. Peraltro, con un collegamento diretto con l’attualità. La fascia destra di Chivu, infatti, attraversa un momento per così dire delicato".
Inter, Norton-Cuffy osservato speciale: nome caldo addirittura per gennaio
Il nome dell'esterno del Genoa è sul taccuino dei dirigenti nerazzurri da tempo secondo il quotidiano
Proprio gli sviluppi sul fronte Dumfries potrebbero spingere i nerazzurri a cercare un rinforzo sulla destra nella finestra invernale. A tal proposito, si interroga il quotidiano: "Norton-Cuffy sarebbe un candidato? In realtà, quello dell’inglese è un nome più plausibile per la prossima stagione. Quindi, più facile che si cerchi una soluzione "tampone". Sul mercato, però, vale tutto. E l’esterno del Genoa ha davvero tutte le caratteristiche che interessano in club nerazzurro: ha una gran fisico come Dumfries, è giovane, essendo un classe 2024, e, almeno per il momento, una valutazione non esorbitante. Insomma, ce n’è abbastanza per considerarlo un nome caldo".
