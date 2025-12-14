Idee chiare per Chivu che intende proporre Akanji centrale contro il Genoa per sostituire l'infortunato Acerbi. Ai fianchi dell'ex City dovrebbero giocare Bastoni e Bisseck, mentre Carlos Augusto potrebbe prendere il posto di Dimarco. E proprio l'ex Monza ha un compito molto importante, come sottolinea il Corriere della Sera:
Dumfries si opera? Ecco quando arriverà la decisione. Occhio ad un nome per gennaio
Sono giorni importanti per cercare di sistemare la questione Dumfries, out da oltre un mese
"Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco e limitare Norton-Cuffy, 22enne esterno destro londinese seguito dai nerazzurri: se Dumfries dovesse operarsi (eventualità che sarà stabilita o meno prima di Natale) non è da escludere un ritorno sul mercato a gennaio", scrive il quotidiano.
A centrocampo, invece, Calhanoglu sarà sostituito da Zielinski mentre c'è un ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic. Un altro testa a testa è in attacco, con Pio Esposito che sembra in vantaggio su Bonny.
