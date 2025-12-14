Sono giorni importanti per cercare di sistemare la questione Dumfries, out da oltre un mese

Matteo Pifferi Redattore 14 dicembre - 09:38

Idee chiare per Chivu che intende proporre Akanji centrale contro il Genoa per sostituire l'infortunato Acerbi. Ai fianchi dell'ex City dovrebbero giocare Bastoni e Bisseck, mentre Carlos Augusto potrebbe prendere il posto di Dimarco. E proprio l'ex Monza ha un compito molto importante, come sottolinea il Corriere della Sera:

"Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco e limitare Norton-Cuffy, 22enne esterno destro londinese seguito dai nerazzurri: se Dumfries dovesse operarsi (eventualità che sarà stabilita o meno prima di Natale) non è da escludere un ritorno sul mercato a gennaio", scrive il quotidiano.

A centrocampo, invece, Calhanoglu sarà sostituito da Zielinski mentre c'è un ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic. Un altro testa a testa è in attacco, con Pio Esposito che sembra in vantaggio su Bonny.