L'Inter attende Lookman , ma non potrà attendere all'infinito. Per questo il club nerazzurro si sta già guardando attorno, le alternative diventeranno piste concrete quando si capirà di non arrivare a un accordo con l'Atalanta.

"Si sa che all’Atalanta hanno tutt’altra idea in merito, mentre all’Inter, al netto della determinazione nel perseguire questa strada maestra, ci si guarda intorno. Verificate le richieste impossibili per due talentini purissimi, Maghnes Akliouche del Monaco e Antonio Nusa del Lipsia, continua a intrigare in particolare Jadon Sancho, ormai separato in casa allo United, anche perché il più “prendibile” con un cartellino da 20 milioni circa, visto l’ultimo anno di contratto che gli rimane con i rossi di Manchester", scrive La Gazzetta dello Sport.