L'Inter attende Lookman, ma non potrà attendere all'infinito. Per questo il club nerazzurro si sta già guardando attorno, le alternative diventeranno piste concrete quando si capirà di non arrivare a un accordo con l'Atalanta.
calciomercato
Inter, il pensiero su Akliouche e Nusa. Sancho facile, un nome mette d’accordo Marotta e Ausilio
"Si sa che all’Atalanta hanno tutt’altra idea in merito, mentre all’Inter, al netto della determinazione nel perseguire questa strada maestra, ci si guarda intorno. Verificate le richieste impossibili per due talentini purissimi, Maghnes Akliouche del Monaco e Antonio Nusa del Lipsia, continua a intrigare in particolare Jadon Sancho, ormai separato in casa allo United, anche perché il più “prendibile” con un cartellino da 20 milioni circa, visto l’ultimo anno di contratto che gli rimane con i rossi di Manchester", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Nello stesso tempo, però, non va distolta l’attenzione da un altro club della danarosa Premier, il Chelsea da cui uscirà senza rimpianti Cristopher Nkunku: il francese piace altrettanto sia al presidente Beppe Marotta che al ds Piero Ausilio, nonostante costi il doppio di Sancho. I problemi emergerebbero, però, alla voce ingaggio. Entrambi dovrebbero usare le forbici e stabilizzarsi intorno ai sei milioni netti. Rispetto a Lookman “l’italiano”, il caro vecchio Decreto Crescita non viene in loro aiuto per addolcire i conti, anzi il lordo all’Inter costerebbero una fortuna", aggiunge Gazzetta.
