Inter, arriva Oaktree: si parla già della rivoluzione estiva: “Club studia colpo a effetto”

L’Inter è al lavoro per il mercato invernale, dove la priorità è un esterno destro. Ma si guarda già agli obiettivi della prossima estate
L’Inter è al lavoro per il mercato invernale, dove la priorità è un esterno destro che possa far rifiatare lo spremuto Luis Henrique. Ma si guarda già agli obiettivi della prossima estate.

Come scrive il Corriere della Sera, “Settimana prossima a Milano sono attesi i vertici di Oaktree in occasione di Inter-Arsenal: si parlerà anche della prossima stagione e, nella rivoluzione attesa da giugno, il club sta studiando un colpo a effetto”.

