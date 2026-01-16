Oaktree pensa in grande per l'Inter: il fondo americano arriverà in Italia prima della gara con l'Arsenal e nelle riunioni con la dirigenza del club verrà affrontato il tema legato ad un possibile acquisto di un calciatore di livello mondiale per accrescere il brand nerazzurro. Ma chi può essere questo giocatore? Il Corriere dello Sport prova a rispondere.
calciomercato
Inter, ma chi è il colpo mondiale per Oaktree? Inevitabile pensare a questo nome su tutti
"E' complicato, ad oggi, intercettare un nome. Tuttavia, un fronte che potrebbe aprirsi è quello del Real Madrid, che ha una batteria quasi infinita di talenti e rischia l’affollamento. In questa ottica, è inevitabile pensare nuovamente a Nico Paz, se, come sembra, Florentino Perez eserciterà la recompra a sua disposizione.
Quali sono, però, gli effettivi piani del club spagnolo per il talento argentino? Davanti alla cifra giusta (non meno di 50-60 milioni) con l’aggiunta di un’altra recompra, le “Merengues” potrebbero dare il via libera ad una partenza. O magari lo concederebbero per l’altro gioiello di cui Nico Paz prenderebbe il posto in organico. Ovvio che il Real, reduce dal cambio in panchina, debba prima fare chiarezza al suo interno. Intanto, però, Oaktree si sta attrezzando per avere il colpo in canna".
