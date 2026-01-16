"E' complicato, ad oggi, intercettare un nome. Tuttavia, un fronte che potrebbe aprirsi è quello del Real Madrid, che ha una batteria quasi infinita di talenti e rischia l’affollamento. In questa ottica, è inevitabile pensare nuovamente a Nico Paz, se, come sembra, Florentino Perez eserciterà la recompra a sua disposizione.