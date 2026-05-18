Come ripartirà l'Inter dopo la vittoria dello Scudetto? È la domanda a cui risponde Gianluca Di Marzio nella puntata del podcast Caffè di Marzio. Il giornalista fa il punto sul mercato del club nerazzurro tra possibili arrivi e partenze ma con una certezza, Cristian Chivu. "In settimana ci sarà una prima riunione per poter stabilire soprattutto il budget del mercato. Lì si capirà quanto l'Inter potrà spendere, al netto delle possibili cessioni".

"Inizialmente si era parlato di 50 milioni, poi di 150 milioni. Io credo che alla fine si potrà arrivare a una via di mezzo, cioè di una cifra che possa ballare tra gli 80 e i 100 milioni per poter cercare di, soprattutto, sostituire i giocatori che vanno a scadenza di contratto. Il futuro di Chivu continuerà a essere nerazzurro. Per l'allenatore infatti ci sarà l'appuntamento per il rinnovo e per l'adeguamento, passando da un ingaggio di 2 milioni attuali a circa 3 milioni e mezzo più bonus".