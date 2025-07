"Se dal fronte Calhanoglu , per un giorno, dalla Turchia non sono rimbalzate voci o indiscrezioni, più o meno attendibili, è vero invece che il Galatasaray pensa seriamente a Sommer. Il numero uno svizzero non è l’unico nella lista dei portieri stilata dal club di Istanbul, ma intanto non ha chiuso la porta, anzi, ma avrebbe sparato alto in termini di stipendio con i turchi. Nemmeno l’Inter si è particolarmente agitata. Al contrario, è pronta ad ascoltare proposte, che, ovviamente, siano adeguate. Del resto, i piani di viale Liberazione prevedono una rivoluzione che dovrà completarsi nell’arco di due estati, questa e la prossima, tenuto conto dei diversi contratti in scadenza nel 2026: quello dello stesso Sommer, più Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan. Sono tutti ultratrentenni, che in queste stagioni hanno fatto la differenza. Possono “ballare” ancora un'annata. Poi la linea giovane prevarrà definitivamente. Ciò non toglie che davanti ad un’opportunità non ci sia un’accelerazione. Ed è ciò che potrebbe accadere appunto con Sommer. Tanto più che in casa c’è già il sostituto: Josep Martinez, prelevato lo scorso anno dal Genoa", si legge sul Corriere dello Sport.

"Se quelli di Calhanoglu e Sommer sono i nomi più caldi, al momento, in tema di uscite. Sono comunque diversi i nerazzurri in predicato di fare le valigie in questa sessione di mercato. Anche perché Marotta, Ausilio e Baccin hanno bisogno di raccogliere risorse per proseguire la campagna acquisti, per cui sono stati investiti già oltre 60 milioni. Attenzione, quindi, ai vari Bisseck, Frattesi e Asllani. Da questi tre elementi, infatti, il club nerazzurro potrebbe raccogliere un centinaio di milioni. Per il tedesco, infatti, si aspettano offerte dalla Premier. E se si aggireranno attorno ai 40 milioni, il colosso nato a Colonia verrà prima ringraziato e poi salutato. Più o meno lo stesso prezzo è “appeso” anche a Frattesi. Che, per la verità, deve ancora confermare l’intenzione di cercare spazio in un’altra squadra. Sarebbe stato scontato, se fosse rimasto Inzaghi. Con Chivu lo scenario è cambiato. Solo che i problemi fisici gli hanno impedito di mettersi in mostra negli Usa. La Roma si era fatta avanti a gennaio, sicuramente il Napoli osserva con interesse, attenzione, però, all’Atletico Madrid, seppure la pista non sia caldissima. Per Asllani, infine, l’Inter si potrebbe accontentare della metà, ovvero di una ventina di milioni. L’albanese ha dalla sua l’età, ma anche la necessità di rilanciarsi. Non è da escludere, peraltro, che possa essere utilizzato come pedina di scambio", scrive il Corriere dello Sport.