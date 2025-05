Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è un difensore giovane, che possa abbassare l'età media di un reparto sì affidabile, ma altrettanto avanti con gli anni. La dirigenza nerazzurra sta valutando tanti profili, in Italia come all'estero, e alla lista si sarebbe aggiunto un nome nuovo.

Secondo quanto riporta Team Talk, i vertici interisti avrebbero mostrato interesse per Jarell Quansah, difensore classe 2003 del Liverpool desideroso di trovare maggior minutaggio altrove (solo 24 spezzoni di partita in questa stagione per 1200 minuti di gioco complessivi). Prodotto del settore giovanile dei Reds, Quansah ha mostrato doti fisiche e atletiche importanti, ma non abbastanza per diventare un titolare.