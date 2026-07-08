Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Inter, ore cruciali per Khalaili: “Il giocatore ha detto alla società che…”
Sono ore cruciali per capire se Anan Khalaili diventerà un nuovo calciatore dell'Inter. La Gazzetta dello Sport parla della ferrea volontà dell'esterno israeliano di vestirsi di nerazzurro:
"Chissà se Anan Khalaili è un appassionato di scacchi. Qualora lo fosse, buon per lui, perché sta assistendo a una partita fatta di mosse, contro-mosse, strategie, attesa e pazienza, come quelle in cui vince chi intrappola il Re dell’avversario. Inter e Union Saint-Gilloise sono ai due lati opposti del tavolo e il calciatore è lì in mezzo. Ma adesso non è più soltanto una pedina passiva".
"L’esterno, che non vede l’ora di avere il via libera per prendere un aereo di sola andata in direzione Milano, ha fatto capire in tutti i modi alla sua società che vuole il nerazzurro. Vuole fare “il salto”, cimentarsi in un campionato come la Serie A e tornare in Champions League con una squadra che la prossima stagione vuole dire la sua".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA