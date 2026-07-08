Inter, ore cruciali per Khalaili: “Il giocatore ha detto alla società che…”

"Chissà se Anan Khalaili è un appassionato di scacchi. Qualora lo fosse, buon per lui, perché sta assistendo a una partita fatta di mosse, contro-mosse, strategie, attesa e pazienza, come quelle in cui vince chi intrappola il Re dell’avversario. Inter e Union Saint-Gilloise sono ai due lati opposti del tavolo e il calciatore è lì in mezzo. Ma adesso non è più soltanto una pedina passiva".