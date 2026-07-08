Anche La Gazzetta dello Sport conferma il contatto diretto tra Marotta e Suwarso a tema mercato

Matteo Pifferi Redattore 8 luglio - 18:32

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Anche La Gazzetta dello Sport conferma il contatto diretto tra il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, e quello del Como, Mirwan Suwarso. "Proprio nella giornata di ieri Beppe Marotta e Mirwan Suwarso - ufficialmente i due presidenti, ma delegati pure ad essere operativi sul mercato - hanno avuto un piacevole e proficuo colloquio telefonico, al termine del quale è emersa la chiara volontà da una parte e dall'altra di evitare tensioni anche nel caso in cui la ricerca delle due squadre mercato corrisponda allo stesso profilo", si legge sulla Rosea.

Il nome conteso da entrambe le squadre era Trevoh Chalobah, per il quale il Como ha offerto 25 mln di euro al Chelsea. Il club inglese, però, ha rifiutato chiedendo una cifra superiore. "Ma l'inglese è monitorato anche dall'Inter, e allora Suwarso ha comunicato a Marotta che il Como non ha alcuna intenzione di infilarsi in un'asta, ha chiesto al presidente nerazzurro che intenzione abbia la dirigenza nerazzurra per Chalobah e aggiunto pure che se l'Inter deciderà di inserirsi con forza, lui si tirerà indietro virando su profili diversi. Rapporti ottimi, quindi, che per il futuro del difensore del Chelsea lasciano aperto ogni scenario", spiega poi La Gazzetta.

L'Inter al momento è concentrata sull'operazione Khalaili e ha messo in stand-by la trattativa per Chalobah, che potrebbe riprendere quota nei prossimi giorni tenuto conto del fatto che la dirigenza interista è in contatto con l'entourage del difensore inglese per trovare la quadra lato giocatore prima di spedire l'offerta al Chelsea.