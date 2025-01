Per l'attaccante classe 2005, costretto a fare da comparsa a Novara, potrebbe aprirsi una nuova ipotesi per la seconda parte di stagione

La stagione di Enoch Owusu potrebbe presto subire un improvviso cambiamento: l'attaccante classe 2005, che in estate ha lasciato l'Inter per trasferirsi in prestito al Novara, a causa di un'incredibile vicenda non ha potuto dimostrare le sue qualità, e nella seconda parte di stagione potrebbe cercare spazio altrove.