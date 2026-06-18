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PALESTRA VICINO

L'incontro di oggi tra Inter e Atalanta potrebbe essere stato decisivo. È il secondo confronto tra le due parti che avevano già parlato di Marco Palestra a maggio. Le due parti - spiegano a Skysport - si sono avvicinate e hanno riaperto i dialoghi per cercare di trovare una quadra sull'operazione che porterebbe l'esterno destro a Milano.

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È atteso un nuovo incontro non più tardi dell'inizio della prossima settimana per definire ulteriormente i dettagli della trattativa. Avvicinarsi alla richiesta del club bergamasco non è stato semplice, ma ora si sfiorano i 50 mln. Ci sono da definire i dettagli di quella che comunque è da defenirsi un'operazione complessa. Serve ancora un po' per la fumata bianca.

Con queste cifre Palestra diventerebbe il secondo acquisto più costoso della storia dell'Inter. Uno sforzo importante e un investimento che racconta l'ambizione della società nerazzurra e la chiarezza degli obiettivi. Il primo è proprio Palestra e su di lui si sta focalizzando il club nerazzurro che ieri aveva accelerato anche per Provedel, il portiere che sostituirà Sommer. Nelle schede la classifica dei giocatori più costosi della storia nerazzurra

(Fonte: SS24)