A Skysport, Luca Marchetti ha parlato del mercato dell'Inter e si è soffermato in particolare sulla questione legata a Calhanoglu che al momento non sembra aver mai chiesto la cessione al club nerazzurro. Se ne parlerà sicuramente, come ha fatto capire Marotta dopo le parole di Lautaro che hanno aperto ad un possibile addio da parte di chi non ritiene più suo il progetto interista dopo una stagione in cui la squadra ha lottato per tutto fino in fondo ma non è riuscita a raggiungere alcun obiettivo.