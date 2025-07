«Quattro anni, uno scudetto, due finali di Champions, Supercoppa, Coppa Italia ecc ecc. È vero, ci sono stati dei campionati persi però per esempio nell'ultimo basta che Arnautovic la butta dentro con la Lazio ad un metro dalla linea ed hai vinto il campionato. E su questo mi sembra già di aver detto delle cose. L'Al-Hilal ha un 11 forte, leggete i nomi dei giocatori, anche i due local sono bravissimi. Ma in campionato non possono giocare tutti gli stranieri. Gioca in Arabia, vero, ma leggete i nomi. Non è una squadra scarsa, tutt'altro». Walter Zenga ha parlato a Tv Play anche dell'Inter e si è soffermato sull'ex allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi .

L'ex portiere nerazzurro si è espresso anche sul caso Lautaro-Calhanoglu: «Se Marotta non avesse fatto il nome del turco tutto sarebbe stato circostanziato alle parole di Lautaro. Mi sorge il dubbio che possa essere tutto organizzato per far si che si vada verso la cessione. Altrimenti non mi viene in mente perché deve proprio dire che si riferisce a Calhanoglu, poteva dire un poi vediamo, ma lui va oltre, molto oltre. Se metti insieme i pezzettini e pensi alle parole di Lautaro, poi di Marotta, la risposta di Calhanoglu sembra quasi non voglio dire un film montato ma quasi, sembra una cosa che era già col braciere acceso. A me piace di più quando la gente ci mette la pace perché con i social tutti si fanno la loro idea, con like o non like».