L'attaccante classe 2002 lascia nuovamente i nerazzurri e si trasferisce in Emilia: cifre e dettagli dell'operazione

La Gazzetta dello Sport conferma cifre e dettagli dell'operazione: "Il nuovo affare si è concretizzato ieri e con un percorso opposto: da Milano, Sebastiano Esposito si è diretto a Parma. È così finalmente terminato il lungo peregrinare di questo talento autentico, forse un po' bizzoso e, magari, accompagnato da meno aura rispetto al predestinato fratello Pio. Il 23enne Seba, che cercava già un appartamento a Cagliari, alla fine dovrà studiare il mercato immobiliare di Parma.