FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Parma, accordo per Sebastiano Esposito. Ma nessun collegamento con Leoni

calciomercato

Inter-Parma, accordo per Sebastiano Esposito. Ma nessun collegamento con Leoni

Inter-Parma, accordo per Sebastiano Esposito. Ma nessun collegamento con Leoni - immagine 1
L'attaccante classe 2002 lascia nuovamente i nerazzurri e si trasferisce in Emilia: cifre e dettagli dell'operazione
Fabio Alampi Redattore 

Sebastiano Esposito lascia nuovamente l'Inter. Questa volta, però, a titolo definitivo. L'attaccante classe 2002 sarà presto un nuovo calciatore del Parma: accordo raggiunto tra le parti, sorpassata la concorrenza del Cagliari.

Inter-Parma, accordo per Sebastiano Esposito. Ma nessun collegamento con Leoni- immagine 2
Getty Images

La Gazzetta dello Sport conferma cifre e dettagli dell'operazione: "Il nuovo affare si è concretizzato ieri e con un percorso opposto: da Milano, Sebastiano Esposito si è diretto a Parma. È così finalmente terminato il lungo peregrinare di questo talento autentico, forse un po' bizzoso e, magari, accompagnato da meno aura rispetto al predestinato fratello Pio. Il 23enne Seba, che cercava già un appartamento a Cagliari, alla fine dovrà studiare il mercato immobiliare di Parma.

Inter-Parma, accordo per Sebastiano Esposito. Ma nessun collegamento con Leoni- immagine 3
Getty Images

L'operazione è da 4 milioni per un giocatore che sarebbe andato via a zero l'anno prossimo, con annessa maxi-parte sulla futura rivendita, addirittura il 50%. Fosse anche solo per la tempistica, non esiste collegamento diretto tra Esposito e Leoni: uno non avvicina l'altro, però c'è feeling tra le due società e questo basta a nutrire la speranza nerazzurra".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA