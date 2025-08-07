Sebastiano Esposito lascia nuovamente l'Inter. Questa volta, però, a titolo definitivo. L'attaccante classe 2002 sarà presto un nuovo calciatore del Parma: accordo raggiunto tra le parti, sorpassata la concorrenza del Cagliari.
calciomercato
Inter-Parma, accordo per Sebastiano Esposito. Ma nessun collegamento con Leoni
La Gazzetta dello Sport conferma cifre e dettagli dell'operazione: "Il nuovo affare si è concretizzato ieri e con un percorso opposto: da Milano, Sebastiano Esposito si è diretto a Parma. È così finalmente terminato il lungo peregrinare di questo talento autentico, forse un po' bizzoso e, magari, accompagnato da meno aura rispetto al predestinato fratello Pio. Il 23enne Seba, che cercava già un appartamento a Cagliari, alla fine dovrà studiare il mercato immobiliare di Parma.
L'operazione è da 4 milioni per un giocatore che sarebbe andato via a zero l'anno prossimo, con annessa maxi-parte sulla futura rivendita, addirittura il 50%. Fosse anche solo per la tempistica, non esiste collegamento diretto tra Esposito e Leoni: uno non avvicina l'altro, però c'è feeling tra le due società e questo basta a nutrire la speranza nerazzurra".
