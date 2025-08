Nelle scorse ore si è parlato di Sebastiano Esposito e dell'accelerata del Parma nella trattativa per il giocatore. L'attaccante piace anche al Cagliari che sembrava ad un passo dal prenderlo e stava ancora contrattando con il club nerazzurro le condizioni per assicurarselo.

A Skysport, Luca Marchetti ha spiegato: "L'interesse per Esposito da parte del Parma c'è e si è inserito nella corsa. È di fatto un testa a testa tra i due club e non è escluso che possa esserci un rilancio da parte della società di Giulini per arrivare all'attaccante".