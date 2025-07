L'attaccante classe 2002 rimane in uscita: tra i club interessati spunta anche quello ducale, trattativa in corso

Sebastiano Esposito rimane uno dei calciatori in uscita in casa Inter: la dirigenza nerazzurra ha deciso di cedere l'attaccante classe 2002, rientrato dal prestito all'Empoli, per racimolare altro denaro da reinvestire sul mercato, e sta ascoltando le tante offerte che stanno arrivando in sede.