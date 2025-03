"Nico, sull’argomento, ha già marcato la sua preferenza: l’obiettivo è quello di giocare con continuità e l’Inter gli può garantire ciò che non può avere nell’immediato al Real Madrid dove Arda Güler (praticamente suo coetaneo) finora in stagione ha giocato soltanto 6 volte da titolare in Liga e 1 in Champions. Rispetto al Como - che ha il potere economico anche per provare a comprare il cartellino dal Real - l’Inter sarebbe un upgrade a tutti i livelli. Paz si troverebbe a giocare in uno stadio iconico, in un club che ha il dovere di lottare su tutti i fronti e, come sottolineato, partirebbe come titolare nelle rotazioni".