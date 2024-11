La dirigenza dell'Inter è già al lavoro per pianificare le mosse future, complice anche il diktat di Oaktree di snellire il monte ingaggi per la prossima stagione. Ecco che, quindi, secondo Il Giorno, la dirigenza può valutare anche qualche giovane ritorno: "Fuori dal mondo Inter, ci sono altri elementi che Marotta e Ausilio non perdono di vista. Sono i giocatori in prestito o su cui, nonostante la cessione a titolo definitivo, è stato mantenuto un diritto di riacquisto.