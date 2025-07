Giocatori pronti da subito per la Prima Squadra, ma non solo: l'Inter continua a lavorare sul mercato anche in prospettiva futura. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Paul Eymard, centrocampista francese classe 2008, legato al Saint Etienne da un contratto giovanile fino al 30 giugno 2026 ma ancora senza un vincolo da professionista. Una situazione che lo rende particolarmente appetibile, anche per i vertici interisti.