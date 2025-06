Dopo aver vinto lo scudetto di categoria , per molti ragazzi dell'Inter Primavera si apriranno ora le porte del calcio professionistico. Alcuni di loro rimarranno in nerazzurro, chi in U23 e chi nuovamente in U20, mentre altri potrebbero iniziare il loro cammino altrove.

Le richieste abbondano, e in viale della Liberazione si farà il punto a breve: per due di loro il futuro potrebbe essere in Serie B. Secondo quanto scrive La Voce di Mantova, il club virgiliano sarebbe pronto a bussare alle porte dell'Inter per Giacomo De Pieri, attaccante esterno classe 2006 che ha già esordito in Champions League, e per Matteo Motta, terzino sinistro classe 2005.