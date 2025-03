Insomma, la sua idea è quella di trovare un’altra squadra nella quale avere lo spazio desiderato. E allora l’Inter potrebbe effettivamente essere una soluzione? E’ ancora presto per dirlo. Di sicuro, l’idea di Inzaghi e della dirigenza è quella di aggiungere qualità e capacità nell’uno contro uno nel reparto offensivo. Nico Paz, come premesso, è il primo nome il preferito, prevedendo per lui anche un’evoluzione da mezz’ala. Anche Güler, però, ha le caratteristiche giuste per inserirsi nell’organico nerazzurro".

A Madrid vorranno sicuramente tenersi uno dei due, mentre l'altro potrebbe rappresentare una grande opportunità per i nerazzurri: "In ottica interista, l’evoluzione preferibile sarebbe quella in cui Florentino Perez riprenda subito Nico Paz, ciò permetterebbe poi di prendere una decisione su chi puntare tra lui e Güler la prossima stagione, evidentemente lasciando andare l’altro. Con quale formula, però?".

E in questo starebbe il vero compromesso da accettare. Spiega il Corriere dello Sport: "Come dimostra lo stesso argentino, ceduto al Como la scorsa estate, il Real non vuole perdere il controllo sui suoi talenti e preferisce sempre tenersi una porta aperta per il ritorno. Significa che pure i desideri dell’Inter sono destinati ad adeguarsi alle abitudini delle Merengues. Nico Paz, quindi, potrebbe tornare a Madrid per poi ripartire, ma solo attraverso un prestito oppure un’altra cessione (su altre cifre) e sempre con la solita recompra. Stesso discorso per Güler, sulle cui potenzialità sono tutti convinti in casa Real, altrimenti non sarebbero stati investiti 20 milioni nell’estate 2023".