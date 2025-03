Gli infortuni

L'Inter di Bergamo ha fatto una buona impressione "eppure una settimana prima aveva fatto fatica a battere il Monza"- continua il quotidiano che sottolinea come a dare una mano a Inzaghi sia arrivato per assurdo il momento degli infortuni. "Acerbi a 37 anni non ce l’avrebbe fatta a giocare 50 partite come quella di Bergamo, e nemmeno Calhanoglu, tornato insostituibile raccordo delle due fasi di gioco. Diverso il caso di Sommer, Carlo Augusto, Lautaro e Thuram, cui un po’ per scelta e un po’ per necessità, sono stati risparmiati minuti pesanti. Sarebbe però un’interpretazione semplicistica, approssimativa, perché se un infortunato torna in campo nei tempi previsti e torna in condizione in tempi ragionevoli, significa che dietro la squadra c’è una struttura che funziona, un settore medico che guarisce e dei bravi preparatori che preparano bene".