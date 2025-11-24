In questo inizio di stagione Yann Sommer ha commesso diversi errori. L'ultimo in ordine di tempo è quello nel derby che ha permesso al Milan di vincere. Errori che sono costati punti all'Inter, basti pensare alla rocambolesca gara persa contro la Juve proprio per colpa della giornata no dello svizzero. Col contratto in scadenza a giugno, il club nerazzurro non tratterrà Sommer e ha già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto all'altezza.

"Dietro Sommer c’è Martinez, l’erede designato, ma la sua situazione è cambiata la mattina del 28 ottobre, quando ha investito un uomo di 81 anni sulla carrozzina elettrica provocandone la morte. Il tutto mentre stava andando ad Appiano ad allenarsi. Se non fosse stato per questo incidente sarebbe sceso in campo in almeno un paio di occasioni, come testimoniato dall’alternanza mostrata a fine settembre. Josep sta lavorando per trovare di nuovo il suo equilibrio. Al momento dietro di lui c'è Alessandro Calligaris, vent'anni, titolare dell'Under 23 ora aggregato alla prima squadra. Di Gennaro è ancora out per un infortunio allo scafoide", sottolinea la Gazzetta dello Sport.