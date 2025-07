Per il primo punto, ecco che i dirigenti del Brugge sono arrivati ieri in sede per Aleksandar Stankovic: si tratta sulla base di 10 milioni con diritto di riacquisto in favore dell’Inter. Con il Sassuolo si sta finalizzando la cessione di Buchanan per 7/8 milioni, assicurandosi una plusvalenza di circa 2,5 milioni. Poi con il Bologna si approfondirà il discorso per Asllani, con la Fiorentina si approfondirà per Sebastiano Esposito mentre Carboni andrà in prestito secco al Genoa. E infine si proverà a cedere Taremi per far spazio a un attaccante capace di giocare tra le linee.