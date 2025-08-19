“L’Inter mi ispira un difensore e un centrocampista, non più un attaccante perché i giocatori offensivi hanno dato le risposte giuste. Il club nerazzurro è intenzionato a prendere un centrocampista con caratteristiche alla Koné, ma la Roma chiude per lui al momento.

E un difensore giovane per dare un ricambio dietro. La società sta cercando i giocatori giusti. Abbiamo verificato su Rabiot, visto che è sul mercato, ma l’Inter non è interessata in questo momento a lui”.