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Inter, non solo Chivu: pronti a rinnovare anche Ausilio e Baccin, i dettagli
Giovedì sera è andata in scena una cena tra i dirigenti dell'Inter e lo staff tecnico. Una serata a tinte nerazzurre per festeggiare una straordinaria stagione e fare il punto su quella che verrà. Come sottolinea Tuttosport, è stata l’occasione giusta per cementare i rapporti già ottimi senza le pressioni del rettangolo verde, "ma anche per volgere lo sguardo al futuro visto che i due blocchi (dirigenziale e tecnico) sono destinati a proseguire insieme ancora a lungo".
"Oltre a Chivu sono in procinto di rinnovare i propri contratti fino al 2029 pure il dt Piero Ausilio e il suo braccio destro Dario Baccin. Per un’Inter che vola all’insegna dell’armonia e punta a riconfermarsi l’anno prossimo in vetta al calcio italiano provando a fare più strada possibile in Europa".
(Tuttosport)
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