Inter, non solo Chivu: pronti a rinnovare anche Ausilio e Baccin, i dettagli

Giovedì sera è andata in scena una cena tra i dirigenti dell'Inter e lo staff tecnico. Una serata a tinte nerazzurre per festeggiare una straordinaria stagione e fare il punto su quella che verrà. Come sottolinea Tuttosport, è stata l’occasione giusta per cementare i rapporti già ottimi senza le pressioni del rettangolo verde, "ma anche per volgere lo sguardo al futuro visto che i due blocchi (dirigenziale e tecnico) sono destinati a proseguire insieme ancora a lungo".