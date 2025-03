Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini , giornalista di mercato, ha fatto il punto verso la sessione estiva, con l'Inter che potrebbe operare una cessione per ringiovanire la squadra e finanziare le operazioni in entrata: "L’Inter ha già comunicato il suo piano di rinnovamento. Qualche big del gruppo storico potrebbe partire.

Tra questi c’è da monitorare il futuro di Calhanoglu, su cui si è riacceso l’interesse del Bayern Monaco. Un anno fa la trattativa poi non è decollata sia per la richiesta alta dei nerazzurri ma soprattutto anche per la volontà del giocatore di restare a Milano. Ora il discorso potrebbe riprendere quota in maniera concreta. Anche il Newcastle ha effettuato qualche sondaggio".