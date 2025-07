Asllani, la quotazione ha frenato la Fiorentina. Attese nuove proposte

La Gazzetta dello Sport ha parlato in queste ore dei colpi di mercato che al momento sembrano complicati ma che entro la fine del calciomercato potrebbero essere centrati. Stando a quanto scrive la rosea al momento è tutto fermo per Krjstian Asllani , ma si aspettano nuove proposte per lui.

Anche perché Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, parlando del mercato in uscita ha parlato proprio dell'idea del club nerazzurro rispetto al calciatore: «Dopo tre anni sia più giusto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggiore continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha 100 presenze nell'Inter ed è un calciatore della Nazionale albanese. Un progetto fuori per lui oggi è però l'ideale».