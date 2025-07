L'Inter è impegnata anche a sfoltire la rosa che da fine luglio Chivu avrà a disposizione per la nuova stagione. In uscita alcuni giovani che hanno necessità di giocare, ma anche Taremi potrebbe salutare dopo una sola stagione.

"Operazioni di minore portata potrebbero garantire comunque “munizioni” supplementari. Su Aleksandar Stankovic, adesso, si è mosso concretamente il Bruges: 10 milioni la richiesta dell’Inter, che pretende anche la recompra. Sicura la partenza di Sebastiano Esposito, per cui c’è in prima fila la Fiorentina. Il nodo è chiaramente il contratto in scadenza tra un anno, ma l’Inter spera comunque di portare a casa la doppia cifra. Per chiudere, resta il punto interrogativo Taremi, ancora bloccato in Iran. L’idea sarebbe quella di trovargli una sistemazione, così da aprire ad un nuovo innesto là davanti. Da capire se i sondaggi di Nottingham Forest, Fulham e Besiktas si possano trasformare in qualcosa di più concreto", si legge sul Corriere dello Sport.