Inter, 6 nomi per rifare la difesa. Ma se parte Bisseck, c'è subito un profilo in pole

Inter, 6 nomi per rifare la difesa. Ma se parte Bisseck, c’è subito un profilo in pole

Con tre difensori in scadenza di contratto, l'Inter ha la necessità di intervenire con decisione la prossima stagione
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Inter, 6 nomi per rifare la difesa. Ma se parte Bisseck, c’è subito un profilo in pole- immagine 2

In vista della prossima stagione, uno dei reparti che subirà una vera e propria rivoluzione, è quello difensivo. Con de Vrij, Acerbi e Darmian in scadenza, l'Inter ha la necessità di rinnovare un reparto che ha bisogno di un intervento deciso.

In virtù della complessità dell’operazione che porta a Marc Guehi del Crystal Palace, il club nerazzurro mantiene aperte più piste, valutando diversi profili giovani e di prospettiva in tutta Europa.

