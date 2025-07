Luca Marchetti, a Skysport, è tornato a parlare del mercato dell'Inter ed ha ribadito quanto aveva detto qualche ora fa sulle operazioni nerazzurre: «Molto difficile che si possa ricucire con Calhanoglu . La frattura che si è vista dopo il Mondiale per Club è profonda. Servirà uno sforzo notevole per andare oltre. Ci sono richieste non ancora formali del Galatasaray per il giocatore. Una questione che si è creata e che il mercato può risolvere», ha sottolineato a proposito del momento dei nerazzurri che hanno visto sfumare tutti gli obiettivi della stagione.

E poi sono stati eliminati dal Mondiale per Club col Fluminense. Come se non bastasse, Lautaro ha attaccato - in generale - chi non vuole continuare con l'Inter dicendo che è meglio vada via se non si impegna al massimo per i colori interisti. Marotta ha poi aggiunto che si stava riferendo a Calhanoglu. Non c'è la prova matematica ma sembrava che il capitano si riferisse anche ad altri.