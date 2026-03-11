fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, via in 5 e possono partire anche… questi 6! Tutto sul mercato: che novità

C’è aria di rivoluzione in casa Inter per la prossima estate: ecco tutto ciò che può accadere, sono 5 addii certi e 6 situazioni da valutare
C’è aria di rivoluzione in casa Inter per la prossima estate. Come noto, sono 5 i giocatori in scadenza: Sommer, Acerbi, Darmian, De Vrij e Mkhitaryan. Si tratta di addii certi secondo calciomercato.com, ma vanno valutate anche altre 6 situazioni nel prossimo mercato. “ Insomma, il totalone potrebbe essere corposo e di conseguenza la rosa potrebbe subire una consistente trasformazione. Ma come andrà davvero il prossimo mercato?”, si interroga Pasquale Guarro. Ecco l’approfondimento, reparto per reparto.

