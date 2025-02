Nell'ultima sessione di mercato, l'unico movimento in entrata dell'Inter è stato Nicola Zalewski. Il club nerazzurro ha preferito puntellare prima di avviare una vera e propria rivoluzione che si renderà necessaria in estate. Si spiega così il colpo Sucic che sarà a disposizione di Inzaghi a partire dal Mondiale per Club. Come sottolinea Tuttosport, il croato è stato preso in primis per sostituire Davide Frattesi che a gennaio è stato trattenuto alla base ma che è destinato a essere uomo mercato in estate. "L’Inter conta di incassare 45 milioni dal centrocampista, forte anche del suo rendimento da star in Nazionale, fondi che saranno utilizzati principalmente per trovare gli eredi di Calhanoglu e Mkhitaryan".