"C’è un pour parler abbastanza intenso, costante e sottotraccia che mette insieme l’Inter, la Roma e il difensore Evan Ndicka. È ancora presto per definirla una trattativa, ma è troppo poco perché si possa racchiudere tutto nel semplice sondaggio. Ndicka è il nome che l’Inter ha messo in primissima fila, nelle sue preferenze, se dovesse partire Alessandro Bastoni. Le due operazioni sono collegate, una è il presupposto dell’altra. E tutti i protagonisti in causa ne sono a conoscenza. Come sono noti i contorni economici, ovvero le condizioni dei due affari. È bene restare sintonizzati: lo sviluppo non è scontato, ma l’ipotesi è concreta.