Inter e Roma potrebbero presto sedersi al tavolo per confezionare qualche affare. Ne è sicuro il Corriere della Sera, che parla dei possibili nomi coinvolti.
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CorSera – Mercato, è quasi certo: Inter e Roma faranno affari. Frattesi? Altra opzione
L'asse fra i due club è già caldo e lo diventerà ancora di più. Tanti i nomi in ballo, fra scadenze, corse alle plusvalenze e operazioni non semplici
"C’è un pour parler abbastanza intenso, costante e sottotraccia che mette insieme l’Inter, la Roma e il difensore Evan Ndicka. È ancora presto per definirla una trattativa, ma è troppo poco perché si possa racchiudere tutto nel semplice sondaggio. Ndicka è il nome che l’Inter ha messo in primissima fila, nelle sue preferenze, se dovesse partire Alessandro Bastoni. Le due operazioni sono collegate, una è il presupposto dell’altra. E tutti i protagonisti in causa ne sono a conoscenza. Come sono noti i contorni economici, ovvero le condizioni dei due affari. È bene restare sintonizzati: lo sviluppo non è scontato, ma l’ipotesi è concreta.
È concreta perché Bastoni è sul taccuino dei migliori club europei, punto primo. E non solo del Barcellona, ipotesi però ora decisamente meno calda rispetto a un paio di mesi fa. È da anni nei pensieri del Manchester City e pure in quelli del Real Madrid, giusto per fare due nomi di top club. E sì che il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, nei giorni scorsi ha chiuso la porta a un addio spiegando: «Se un giocatore va via, è lui ad avere espresso la volontà di andarsene. Devo dire che Bastoni assolutamente non ha espresso la volontà di essere ceduto e dunque lo vedo ancora qui con noi».
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