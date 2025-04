In questa stagione la Roma ha evidenziato alcune difficoltà offensive. Nelle ultime 12 gare di campionato, in 9 occasioni i giallorossi hanno segnato una sola rete. Per rinforzare il reparto offensivo, la Roma guarda al mercato e ha messo nel mirino Sem Steijn , trequartista del Twente. Ghisolfi sta cercando di anticipare la concorrenza — che include Feyenoord e Inter — sfruttando anche gli ottimi rapporti con il direttore tecnico del Twente.

"Quarantasei gol in una stagione e mezzo. No, non è Lewandowski ma un ragazzo di 23 anni che gioca trequartista, al massimo falso nove ma solo quando serve. Esploso definitivamente un anno fa, adesso Steijn è arrivato a 27 gol tra campionato e coppe: è il capocannoniere dell’Eredivisie e inevitabilmente ha attirato l’interesse di diversi club in Olanda e in mezza Europa. Sia chiaro, il livello del campionato non è certo all’altezza dei cinque top europei, ma le qualità del giocatore, la sua età e le caratteristiche naturalmente lo stanno spingendo verso il grande salto di categoria", sottolinea il Corriere dello Sport.