Non solo l'attaccante, l'Inter continua a essere in corsa per il difensore del Parma e ha un'arma importante da sfruttare

Lookman primo obiettivo per l'attacco dell'Inter, ma non è l'unico giocatore nel mirino dell'Inter. Il club nerazzurro pensa anche a ringiovanire la difesa e ha da tempo individuato il rinforzo ideale: Giovanni Leoni del Parma.

"I piani per l’attacco non cambiano quelli per la difesa. E allora, più esplicitamente, Lookman non esclude Leoni. Il gioiello classe 2006 del Parma era in cima alla lista dell’Inter per rinforzarsi — e rinnovarsi — là dietro e ci rimane con forza", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La situazione Leoni, puntato dai dirigenti nerazzurri già la scorsa estate quando giocava con la Samp, è la prima scelta perché risponde perfettamente al profilo del difensore che mette d’accordo tutti. Dalla proprietà, che promuove investimenti sui talenti futuribili da valorizzare, fino ovviamente allo stesso Chivu, che di Leoni ha fatto un titolare fisso nel Parma con cui ha conquistato la salvezza prima di accomodarsi sulla panchina dell’Inter. L’assalto a Lookman non cambierà la somma che l’Inter è disposta a mettere sul piatto per il centrale del Parma. I nerazzurri possono a spingersi fino a una trentina di milioni e, anche se la richiesta degli emiliani per il momento non si smuove da quota 40, la fiducia in viale della Liberazione resta intatta. Anche perché la chiave per sbloccare l’operazione può essere Sebastiano Esposito. Inter e Parma ieri hanno discusso della possibilità di inserire il fratello maggiore di Pio nell’affare Leoni. Occorreranno pazienza e nervi saldi, ma occorrerà anche che le attenzioni del Liverpool rimangano tali, senza tradursi in una offerta concreta", aggiunge Gazzetta.