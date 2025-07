Dopo aver speso 70 milioni per tre acquisti, Sucic, Luis Henrique e Bonny, l'Inter ora sta valutando le cessioni da fare sul mercato

Dopo aver speso 70 milioni per tre acquisti, Sucic, Luis Henrique e Bonny, l'Inter ora sta valutando le cessioni da fare sul mercato. Come riporta Sky Sport, infatti, soprattutto a centrocampo, dove, in caso di uscita di Calhanoglu, la prima scelta è Ederson davanti a Rios o altri.