Adesso spetta al giocatore prendere una decisione. Infatti, il Barcellona ha presentato la sua offerta di prestito e il giocatore aspetta l'accordo tra il suo club preferito e gli arabi. L'Inter sembra tagliata fuori.

"Tra Chivu e la dirigenza c’è massima intesa su quello che è un aspetto molto importante: l’intenzione comune è quella di aggiungere al gruppo solo elementi realmente in grado di dare qualcosa in più, di elevare le caratteristiche collettive mettendo sul campo le proprie qualità individuali. Dumfries sarà fuori fino alla prima decina di marzo, Darmian è pronto a rientrare e Luis Henrique sta crescendo. Certo, è difficile immaginare che il brasiliano possa giocarle tutte da qui fino al rientro dell’olandese, così come è improbabile che Darmian possa dare immediatamente il 100% a tutta fascia", sottolinea Calciomercato.com.