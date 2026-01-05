FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, cosa fare senza Cancelo? Tra Chivu e la dirigenza c’è un accordo: gli scenari

calciomercato

Inter, cosa fare senza Cancelo? Tra Chivu e la dirigenza c’è un accordo: gli scenari

Inter, cosa fare senza Cancelo? Tra Chivu e la dirigenza c’è un accordo: gli scenari - immagine 1
Le mosse del club nerazzurro se il laterale portoghese dovesse andare al Barcellona
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'Inter e l'Al-Hilal hanno trovato l'accordo per Joao Cancelo.

Adesso spetta al giocatore prendere una decisione. Infatti, il Barcellona ha presentato la sua offerta di prestito e il giocatore aspetta l'accordo tra il suo club preferito e gli arabi. L'Inter sembra tagliata fuori.

Ma cosa farebbe l’Inter se Cancelo dovesse finire al Barcellona?

Inter, cosa fare senza Cancelo? Tra Chivu e la dirigenza c’è un accordo: gli scenari- immagine 2
Getty Images

"Tra Chivu e la dirigenza c’è massima intesa su quello che è un aspetto molto importante: l’intenzione comune è quella di aggiungere al gruppo solo elementi realmente in grado di dare qualcosa in più, di elevare le caratteristiche collettive mettendo sul campo le proprie qualità individuali. Dumfries sarà fuori fino alla prima decina di marzo, Darmian è pronto a rientrare e Luis Henrique sta crescendo. Certo, è difficile immaginare che il brasiliano possa giocarle tutte da qui fino al rientro dell’olandese, così come è improbabile che Darmian possa dare immediatamente il 100% a tutta fascia", sottolinea Calciomercato.com.

Inter, cosa fare senza Cancelo? Tra Chivu e la dirigenza c’è un accordo: gli scenari- immagine 3
Getty Images

"Una riflessione che porta a lasciare una porticina accostata lì nel reparto dei nomi in entrata. Difficile trovare un Cancelo in giro, ma il mercato può comunque presentare improvvisamente occasioni inattese e a quel punto i nerazzurri tornerebbero a considerare qualsiasi opportunità utile al gruppo. Non ci sono, quindi, almeno per adesso, piani alternativi al portoghese. Ma il mercato è imprevedibile e non bisogna mai considerare realmente chiuse le sue porte". 

(Calciomercato.com)

Leggi anche
Graziani sbotta su Cancelo: “C’è una cosa che mi dà fastidio”, Adani duro:...
GdS – Cosa succede a De Vrij e Acerbi se Cancelo va al Barcellona? La posizione Inter…

© RIPRODUZIONE RISERVATA