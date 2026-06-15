Per l’Inter è il momento dei rilanci. Dopo le prime offerte, il club nerazzurro è atteso da nuove proposte.

“Quattro i tavoli aperti, almeno di pubblico dominio, quattro le offerte inviate e per ora non accettate - scrive Tuttosport -. C’è ottimismo per arrivare presto a una definizione in alcune operazioni, in altre invece ci sarà da lavorare. Molto. I quattro nomi sono ormai noti: Marco Palestra, Curtis Jones, Oumar Solet e Ivan Provedel”.