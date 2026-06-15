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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, settimana di rilanci: incastro Jones-Frattesi e sondaggio per Camavinga. Palestra…
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Inter, settimana di rilanci: incastro Jones-Frattesi e sondaggio per Camavinga. Palestra…
Il club nerazzurro lavora su diverse piste in entrata: inizia una settimana importante con rilanci e possibili chiusure
Per l’Inter è il momento dei rilanci. Dopo le prime offerte, il club nerazzurro è atteso da nuove proposte.
“Quattro i tavoli aperti, almeno di pubblico dominio, quattro le offerte inviate e per ora non accettate - scrive Tuttosport -. C’è ottimismo per arrivare presto a una definizione in alcune operazioni, in altre invece ci sarà da lavorare. Molto. I quattro nomi sono ormai noti: Marco Palestra, Curtis Jones, Oumar Solet e Ivan Provedel”.
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