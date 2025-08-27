La trattativa tra l’Inter e il Santos per Tomàs Palacios non si concretizzerà: il difensore nerazzurro non lascerà Milano per il club brasiliano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione è definitivamente tramontata. Il giocatore potrebbe restare a disposizione di Cristian Chivu per la nuova stagione come sesto difensore.
Il giovane centrale argentino era stato individuato dal Santos come rinforzo, ma la cessione non è andata in porto nonostante i due club avessero trovato un accordo. Ora, lo scenario cambia: Palacios può rimanere in nerazzurro e ricoprire il ruolo di sesto difensore nella rosa dell’Inter.
