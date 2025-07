Sono cominciati ufficialmente oggi i lavori dell'Inter ad Appiano Gentile in vista della stagione 2025/26: terminate le vacanze post Mondiale per Club, il gruppo al completo si è ritrovato alla Pinetina per i primi test fisici. Per alcuni nerazzurri si tratterà solamente di una parentesi: la dirigenza interista ha già individuato i giocatori da cedere, ma la situazione degli esuberi è diversa per ognuno di loro. La Gazzetta dello Sport analizza i casi di Asllani, Taremi, Sebastiano Esposito e Buchanan.