Il mercato dell’Inter si è chiuso con un’operazione in entrata, Zalewski in prestito dalla Roma, e due in uscita in sempre in prestiito: Palacios al Monza e Buchanan al Villarreal. Ma soprattutto un investimento per il centrocampo dell’anno prossimo: chiuso Sucic della Dinamo Zagabria che arriverà a giugno per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus più 10% sulla futura eventuale plusvalenza in caso di vendita. Tutto prevedibile e ampiamente previsto. Zero rischi, zero spese per la sessione attuale con la squadra che viaggia a ottimi ritmi, eppure un pensiero per il futuro che si fa sempre più concreto e vicino. E' la premessa di Sky Sport per preannunciare la mezza rivoluzione che attende i nerazzurri a giugno.